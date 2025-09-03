Захисник Парі Сен-Жермен Преснел Кімпембе відмовився від можливості перейти в Мілан. Про це повідомляє L’Équipe.

Спершу россонері планували підписати Мануеля Аканджі, однак той перебрався з Манчестер Сіті до Інтера. Після цього Мілан розглядав Кімпембе як альтернативу, але французький футболіст не зацікавився цим варіантом. Очікується, що він може продовжити кар’єру в Катарі, де трансферне вікно ще відкрите.

Кімпембе є вихованцем Парі Сен-Жермен, у системі якого перебуває з 2005 року. За першу команду парижан він провів 241 матч, відзначився трьома голами та двома результативними передачами. За даними Transfermarkt, його поточна ринкова вартість складає 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Кімпембе пропустив 709 днів через травму ахілла.