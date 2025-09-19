Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився думками щодо суперечливого вилучення Джованні Ді Лоренцо на 20-ій хвилині гри та тактичної заміни Кевіна Де Брюйне під час поєдинку першого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Чесно кажучи, я не бачив епізод. Коли отримуєш червону картку після 20 хвилин, хід гри спотворюється. Гра була зламана через цю червону картку. Не знаю, чи було це рішення правильним. Суддя виніс вердикт, і ми повинні його прийняти.

Замінити де Брюйне був мій єдиний варіант. Мені було дуже, дуже шкода його, адже це гра проти його колишньої команди, але Кевін чудово все зрозумів. У мене було тільки таке рішення, лише цей варіант, – передає слова Конте TNT Sports.