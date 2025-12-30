Конте: «Виграти Скудетто в Неаполі - ніби 10 в інших місцях»
Діючий чемпіон продовжує захист титулу
близько 2 годин тому
Фото - Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив виступ чемпіона Італії в 2025 році. Його слова наводить Football Italia.
Це був надзвичайний рік на спортивному рівні. Святкувати перемогу в чемпіонаті, а потім і в Суперкубку - це було щось прекрасне. Коли ти перемагаєш у Неаполі, ти це відчуваєш, це явно щось таке, що спонукає тебе бажати перемогти знову і побачити ці святкування. Ти почуваєшся добре, тебе змушують відчувати себе важливим. Ці хлопці були справді молодцями, перемогти ніколи не легко. Виграти Скудетто в Неаполі - це ніби виграти десять в інших місцях, - розповів Конте.
Гравці Наполі почули вердикт Конте за фінальний матч 2025 року.
