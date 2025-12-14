Костюк оцінив виступ Динамо в заключному матчі року в УПЛ
Діючи чемпіон переграв Верес
близько 2 годин тому
Виконувач обовʼязків головного тренера Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу 16 туру УПЛ проти Вереса (3:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Звісно, задоволений результатом. Як ви бачили, з перших хвилин заволоділи перевагою, забили свої м’ячі, в принципі, контролювали гру.
Але є незначні помилки, які могли призвести до м’ячів у наші ворота. Вже гравці відчували впевненість і почали робити помилки, які не потрібно було робити, була якась нервозність після середини першого тайму.
Але в другому таймі створили багато ще моментів і впевнено довели гру до перемоги. Найголовніше сьогодні - ми про це з гравцями розмовляли - це було завоювати 3 бали, - розповів Костюк.
Динамо набрало 26 очок і піднялося на четверту сходинку УПЛ.