Помічник головного тренера житомирського Полісся Сергій Кравченко напередодні другого матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша відповів на запитання клубної пресслужби. У першому поєдинку житомирці здобули перемогу з рахунком 3:0.

– Сергію Сергійовичу, почну з більш загального. Як минула дорога до Пакшу? В якому настрої приїхала команда? Моральному чи фізичному, передусім?

Завтра гра покаже, в якому стані. Все пройшло добре, доїхали. Вже головний тренер сказав, що ми не скаржимося і не будемо скаржитися. Тому що всі футболісти, всі тренери намагаються потрапити в Європу. Ми в чемпіонаті України для чого граємо? Щоб потрапити в європейські змагання. Тому ми тут, насолоджуємося кожною грою, кожним моментом. Ми раді, що ми тут і сподіваємось на завтра на хороший результат.

– Завтра матч буде складніший, ніж перший. Взагалі, якого поєдинку очікуєте і якої гри від суперника очікуєте?

100% складніше, тому що перший ми 3-0 виграли, і по результату, і по грі це була досить хороша гра. Завтра рідний стадіон у суперника, вони програють, відступати нікуди. Тому очікуємо дуже агресивну, дуже вертикальну гру, як і в першій грі, але їм нічого втрачати. Нам треба грати в свою гру, ні в якому разі не захищати рахунок 3-0 і не думати про першу гру. Треба виходити, як на матч 0-0, і грати з перших хвилин.

– Ви вже знайшли рецепт, як правильно тримати баланс, щоб грати і в чемпіонаті успішно, і в єврокубках?

Час покаже, тому що ми не так багато зіграли, тільки з Карпатами і з Колосом. Якщо обіграли Карпати, то можна сказати, що все добре. Програли Колосу, але я не буду казати, що це провал, ми проаналізували гру. Хлопці проявили себе добре, навіть нові, які вийшли в ротації. Звісно, в футболі все по результату. Програли, значить, щось не так зробили, але нам треба робити ротацію, бо неможливо грати шість чи вісім матчів поспіль одним складом. Всі гравці для нас важливі, всі мають брати на себе відповідальність і проявляти себе, і це створює конкуренцію.

– Після поєдинку з Колосом багато експертів сказали, що Полісся робить ставку на єврокубки, бо в першому поєдинку 3-0 все вирішене, а ротацію зробили саме в чемпіонаті.

Ми ні в якому разі не робимо ставку тільки на єврокубки. Чемпіонат теж дуже важливий, ми хочемо бути якомога вищими, тому це не так. Просто ситуація змушує нас так робити. Ми зіграли в четвер з Пакшем, в суботу зранку лише добралися до Житомира. Хлопці, які грали з Пакшем, були там 4-5 чоловік, які ще й грали з Карпатами. Це дуже важко, і дорога є, тому ми повинні робити ротацію.

Поєдинок Пакш - Полісся відбудеться 14 серпня, початок о 20:00 за київським часом.