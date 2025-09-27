Сергій Стаднюк

У сьомому турі української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді втратило перемогу над Карпатами.

Господарі шокували суперника подвійним ударом: Альварес відкрив рахунок у середині першого тайму, а вже через три хвилини Бруніньйо подвоїв перевагу. Проте ще до перерви кияни скоротили відставання зусиллями Караваєва, а після перерви він же, здавалося б став героєм, оформивши дубль. До того Шапаренко зрівняв рахунок, а отже гол захисника потенційно був переможним. Варто також зазначити дві результативні передачі Волошина.

Здавалося, кияни втримають перемогу, однак вкотре у цьому сезоні підвела гра в обороні й голкіпер Моргун, якому з незрозумілих причин втретє поспіль довірив місце у воротах Олександр Шовковський. Спершу команду рятували захисники, виносячи м’яч із лінії воріт, але вже у компенсований час невпевнені дії воротаря стали фатальними: замість того, аби зафіксувати м’яч у руках, той вибив його просто на суперника, що призвело до дальнього удару Мірошніченка на 93-й хвилині, який і встановив остаточний результат.

Це вже третя поспіль втрата очок Динамо на останніх хвилинах поспіль, яка залишає серйозні питання до рішень головного тренера. Кияни набрали 15 очок і одноосібно очолили турнірну таблицю. Однак Шахтар (14), Колос (14) і Кривбас (12) можуть вже у цьому турі як мінімум наздогнати «біло-синіх».

УПЛ, сьомий тур

Карпати – Динамо 3:3

Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+3 – Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50

Карпати: Домчак, Мірошниченко, Педрозо, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда 81), Костенко (Фабіано 74), Бруніньйо, Чачуа (Клименко 80), Пауло Вітор, Краснопір.

Динамо: Моргун, Дубінчак, Тіаре, Біловар (Михавко 89), Караваєв (Тимчик 80), Бражко, Шапаренко, Піхальонок (Яцик 80), Волошин, Огундана, Бленуце (Герреро 70).

Попередження: Костенко, 71