Сергій Стаднюк

У п’ятому турі української Прем'єр-ліги Шахтар номінально на виїзді зіграв унічию з Металістом 1925.

Ця гра могла зацікавити вболівальників одразу двома сценаріями. Перед самою грою «гірники» отримали фантастичну для себе звістку – Динамо сенсаційно втратило очки в дербі з Оболонню (1:1). Також у складі харків’ян з’явився захисник Ілля Крупський, що свого часу відмовив Шахтарю у переході з Ворскли.

І донеччани повели вже в першому таймі. Артем Бондаренко холоднокровно реалізував пенальті на 22-й хвилині. Далі «гірники» контролювали гру, але не змогли подвоїти перевагу.

Наприкінці зустрічі господарі пішли ва-банк і були винагороджені – на 85-й хвилині Калюжний відправив м’яч у сітку після потужного дальнього удару. Арбітр довго передивлявся епізод на VAR. Ішла перевірка, чи не заважав Когут голкіперу Різнику, перебуваючи у положенні «поза грою», однак узяття воріт усе ж зарахували. У підсумку команди поділили бали в напруженому поєдинку.

Шахтар набрав 11 очок і втратив шанс наздогнати Динамо (13). Металіст 1925 (8) за додатковими показниками обійшов Оболонь.

УПЛ, п’ятий тур

Металіст 1925 – Шахтар 1:1

Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (пен.)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Калітвінцев, Литвиненко, Гаджиєв (Арі Моура, 83), Ітодо (Когут, 71), Рашиця (Мба, 83).

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров (Конопля, 74), Марлон (Криськів, 64), Бондаренко, Очеретько, Педріньйо, Еліас (Невертон, 64), Аліссон.

Попередження: Шабанов, 21, Калюжний, 22 – Очеретько, 66, Невертон, 81