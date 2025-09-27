Кристал Пелас перед грою з Динамо змусив капітулювати Ліверпуль
Мерсисайдці вперше програли в сезоні
близько 14 годин тому
Кристал Пелас напередодні матчу 1 туру Ліги конференцій проти Динамо зумів відібрати очки в Ліверпуля у чемпіонаті. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:1.
Обидві команди обмінялись голами в кожному з таймів. Вже на 9-й хвилині підопічні Олівера Гласнера вразили ворота чемпіона Англії. Точний удар на рахунку Сарра.
Мінімальна перевага в рахунку трималась майже до ендшпілю, поки джокер Ліверпуля К'єза не відзначився голом, що дозволив мерсисайдцям уникнути першої поразки в сезоні.
Наприкінці зустрічі вболівальники на «Селхерст Парк» побачили ще один гол, проте у ворота Ліверпуля. Майже останнім ударом зустрічі Нкетія приніс перемогу Кристал Пелас.
АПЛ. 6 тур
Кристал Пелас - Ліверпуль 1:1
Голи: Сарр, 9 - К'єза, 87
