Кристал Пелас напередодні матчу 1 туру Ліги конференцій проти Динамо зумів відібрати очки в Ліверпуля у чемпіонаті. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:1.

Обидві команди обмінялись голами в кожному з таймів. Вже на 9-й хвилині підопічні Олівера Гласнера вразили ворота чемпіона Англії. Точний удар на рахунку Сарра.

Мінімальна перевага в рахунку трималась майже до ендшпілю, поки джокер Ліверпуля К'єза не відзначився голом, що дозволив мерсисайдцям уникнути першої поразки в сезоні.

Наприкінці зустрічі вболівальники на «‎Селхерст Парк» побачили ще один гол, проте у ворота Ліверпуля. Майже останнім ударом зустрічі Нкетія приніс перемогу Кристал Пелас.

АПЛ. 6 тур

Кристал Пелас - Ліверпуль 1:1

Голи: Сарр, 9 - К'єза, 87

