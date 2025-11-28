Павло Василенко

Керівництво Ліверпуля може звернутися до Юргена Клоппа з проханням тимчасово повернутися та врятувати сезон, якщо команда Арне Слотта продовжить скочуватися в кризу. Чутки про можливе камбек-тренера ширилися останніми тижнями, а деякі британські букмекери навіть називали Клоппа фаворитом на посаду нового менеджера.

Втім, як стверджує видання The Sun, мова може йти лише про короткострокову місію – кілька місяців для стабілізації ситуації. Довгостроковий план керівництва, за даними джерела, передбачає іншу кандидатуру: головним пріоритетом Ліверпуля нібито є нинішній наставник ПСЖ Луїс Енріке.

У клубі готові зачекати до Нового року, щоб оцінити, чи здатен Слот переламати кризову ситуацію. Але можлива поразка від Вест Гема вже в неділю може різко посилити тиск на голландського спеціаліста.

Сам Слот на останній пресконференції виглядав спокійно. За його словами, він обговорив ситуацію з власниками і впевнений, що ті й надалі йому довіряють.