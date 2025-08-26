Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер поділився думками щодо чинного розіграшу Кубка України та озвучив побажання щодо суперника в 1/16 фіналу.

Звичайно, хотілося б, аби нам випав суперник, який грає на професіональному рівні. Важко сказати, хто здивував у цьому розіграші. Всі розуміють, що таке кубкові протистояння, які складаються з однієї гри. На такі матчі команди максимально сконцентровані, вони повністю віддаються боротьбі, б’ються за кожен м’яч. Відтак у таких поєдинках завжди відбуваються непередбачувані результати, і це ми побачили впродовж трьох попередніх днів. До кубкових зустрічей ніколи не можна підходити халатно та із впевненістю, що ти можеш обіграти того чи іншого суперника. Адже, повторюсь, люди повністю віддаються у цих іграх. Скажімо, коли у гості до команди аматорів чи другої ліги приїжджає представник Прем’єр-ліги, то для них це хороший подразник. Зазвичай старші за рангом можуть за свою недооцінку поплатитися.

«Реал Фарма»? Ми вчора усім складом їздили на її кубковий матч із тернопільською «Нивою». Зокрема, було цікаво подивитись і на команду тернополян – як вона гратиме із своїм суперником, який є нижчим рангом. За можливістю ми завжди їздимо на ігри за участю інших команд, уважно стежимо за опонентами. А щодо «Реала Фарми», то нам цікаво, як їхні справи. Адже ми постійно контактуємо з цим клубом, він нам завжди допомагає, відгукуючись на наші прохання щодо контрольних ігор.

Ми ж з одного міста – треба допомагати один одному. А що стосується вчорашнього поєдинку «Реала Фарми» з «Нивою», то гості мали територіальну перевагу, володіли м’ячем. У першому таймі тернополяни мали моменти, однак «Реал Фарма» вдало оборонявся і не давав супернику нічого зробити. Хоча і за рахунку 0:0 у господарів поля теж були моменти, та не вдавалося забити. Зроби вони це – і невідомо, як закінчився б матч. І лише у другій половині зустрічі шедевральним голом після удару з дальної дистанції «Нива» відкрила рахунок. «Реал Фарма» трохи розкрився і пропустив ще двічі. Останній м’яч побував у воротах одеситів внаслідок призначеного арбітром одинадцятиметрового. Після цього господарям було важко щось виправити, – заявив Кучер в інтерв’ю Sport.ua.