Кучер прояснив ситуацію з майбутнім Ракіцього у Чорноморці
Фахівець дав чітку відповідь
близько 2 годин тому
Фото: ФК Чорноморець
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про майбутнє захисника Ярослава Ракіцького в одеському клубі.
«Ярослав доєднається до нас 25-26 червня. У нього наразі немає нового контракту. Як він мені казав, нова угода має бути з 1 липня. Також у цей літній період Ракицький проходив навчання на тренерську ліцензію».
В минулому сезоні 35-річний Ракіцький у складі одеської команди дев'ять матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.
Чорноморець в минулій кампанії став останнім (16-м) в УПЛ і вилетів у Перші лігу.