Кудрівка впевнено перемогла Полтаву в матчі з двома пенальті
Команда з Чернігівщини здобула три очки
близько 1 години тому
Фото - ФК Кудрівка
У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги Кудрівка у Києві на стадіоні «Оболонь Арена» приймала Полтаву. Зустріч завершилася впевненою перемогою номінальних господарів з рахунком 3:1.
Вже на п’ятій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Полтави, який чітко реалізував Владислав Шаповал. Через тридцять хвилин перевагу Кудрівки збільшив Олександр Козак.
На 51-й хвилині ще один пенальті реалізував Шаповал. Гості вкомпенсований час забили один гол.
Кудрівка займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок. Полтава залишилась на 11-й позиції з трьома балами.
УПЛ, 3-й тур
Кудрівка – Полтава – 3:1
Голи: Шаповал, 5 (пен), 51 (пен), Козак, 35 – Онищенко, 90+3.