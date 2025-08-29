Павло Василенко

У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги Кудрівка у Києві приймала львівські Карпати. Зустріч завершилася внічию – 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на третій хвилині – Віталій Рогозинський скористався помилкою голкіпера Карпат Андрія Кліщука. На 26-й хвилині львівська команда залишилася у меншості після вилучення захисника Владислава Бабогло.

В кінці першого тайму гравець Карпат Бруніньо зробив грубу помилку біля своїх воріт і Андрій Сторчоус з близької відстані подвоїв перевагу Кудрівки.

На початку другого тайму Карпати відіграли один м’яч завдяки удару Пабло Альвареса, а на останніх секундах Жан Педрозу зрівняв рахунок.

Кудрівка набрала сім очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Карпати – 13-ті з трьома балами в активі.

УПЛ, 4-й тур

Кудрівка – Карпати – 2:2

Голи: Рогозинський, 3, Сторчоус, 43 – Альварес, 52, Жан Педрозу, 90+7.