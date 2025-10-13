Одіозний український тренер Віталій Кварцяний прокоментував виступ національної збірної України у відбірковому матчі чемпіонату світу-2026 проти Ісландії, який завершився перемогою синьо-жовтих із рахунком 5:3.

Фахівець звернув увагу на проблеми в центрі оборони, де діяв Микола Матвієнко. За словами Кварцяного, цей футболіст не є класичним центральним захисником і не завжди ефективно виглядає в цій ролі.

Матвієнко — не стовп захисту, він програє боротьбу при стандартах і часто поступається суперникам у фізичній дуелі. Це обдарований гравець, який добре розпочинає атаки, вміє знаходити партнерів, але збірній зараз потрібен не диригент, а справжній боєць, – підкреслив Кварцяний.

Нагадаємо, сьогодні, у понеділок, 13 жовтня, національна збірна України проведе матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану. Початок зустрічі о 21:45.