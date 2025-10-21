Павло Василенко

Після сенсаційної поразки львівських Карпат від аутсайдера УПЛ – Епіцентра (1:3) – навколо клубу знову спалахнули чутки про можливу відставку головного тренера Владислава Лупашка.

Як повідомляє Sport.ua, керівництво клубу поки не планує кардинальних змін і залишить Лупашка на посаді щонайменше до завершення першої частини сезону.

Втім, ситуація для наставника залишається напруженою: попереду на Карпати чекає львівське дербі з Рухом, а також складні поєдинки проти ЛНЗ, Кривбаса та Металіста 1925. Будь-які втрати очок можуть стати фатальними для тренера.

У разі відставки головним кандидатом на пост очільника львівського клубу називають Олега Лужного – легенду Динамо, колишнього капітанa збірної України та уродженця Львова.

Нині Лужний працює в структурі УАФ, однак не приховує бажання повернутися до активної тренерської діяльності.

Після дев’яти турів Карпати мають у своєму активі 11 очок і посідають 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ.