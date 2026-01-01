Ексфутболіст Манчестер Юнайтед, телеексперт Гарі Неввіл поділився враженнями після матчу 19 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:1). Його слова наводить Sky Sports.

Вони відкотилися назад. Я не зовсім розумію, чому були зроблені зміни. Вулвз, ймовірно, були кращою командою на полі. Аморіму не потрібно говорити «я не вніс змін через ЗМІ», тому що тоді він, по суті, говорить нам, що ЗМІ впливають на нього.

Причина, через яку йому довелося змінити схему, полягає в тому, що рівень гри при 3-4-3 був дуже низьким, а результати - жахливими. Коли я бачу, що ми повертаємося до гри в три захисники, я думаю: «Ні, Рубен, навіщо ти це зробив?» Тренер повинен подивитися на це і подумати: «Я все неправильно зрозумів. Я все ускладнив».

Заміни зробили МЮ ще гіршим. Кожна з замін була дивною. Якщо Зіркзее не травмувався, і це була тактична заміна, то вона була дійсно невдалою. Зіркзее - це не Ерік Кантона, як не крути, але йому потрібно було бути на полі заради фізичної форми, присутності, досвіду.

І він забив, не можна було його міняти. Тому я сподіваюся, що це через травму. Заради блага Аморіма я сподіваюся, що він травмований, - заявив Невілл.