Колишній футболіст Олександрії Сергій Старенький в інтерв'ю XSPORT оцінив шанси віцечемпіона УПЛ в поєдинках 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти сербського Партизана.

– Cергію, що потрібно зробити Олександрії, аби залишити Партизан за бортом?

– Перша гра буде досить нервова. Ми всі вболіватимемо, щоб оновлена команда вистрілила в Лізі конференцій. Якщо зіграють організовано, може щось й вийти з того.

– Контрольні матчі допомогли сформувати своє бачення ситуації в клубі?

– Не так багато часу було у нового тренера поставити свою гру. Я не знайомий з Нестеренком. Це нова персона для українського футболу. Багато футболістів залишили команду.

– Новому тренеру Олександрії вистачить однієї передсезонки донести свої принципи футболістам?

– Часу на підготовку дуже мало. Багато в чому залежить, як швидко футболісти зможуть адаптуватись до його вимог. Партизан – команда непроста, особливо важко буде грати в Сербії. Це може стати випробуванням для молодих гравців, коли забитий повністю стадіон вболіватиме проти тебе.

– Якість новачків Олександрії викликає сумніви?

– Ще ж не всіх розпродали (посміхається). Є біля кого рости новачкам. Це буде інша Олександрія, від якої ти не знаєш чого очікувати.

– Ваш єврокубковий досвід щось підказує?

– Команда в єврокубки повинна заходити з досвідом і довгою лавкою. Дуже тяжко, коли в тебе немає обойми, яка може підсилити. Цього не вистачило нам з Хайдуком, а наступного року пройшли Астру і дуже близько підійшли до групового раунду.

– Виліт Олександрії на цій стадії можна вважати провалом?

– Всі футбольні люди розуміють, що великих результатів ніхто не чекає в єврокубках. Я буду вірити і підтримувати команду всім серцем, щоб все склалось на нашу користь.

– Олександрія може рухнути в прірву після віцечемпіонства минулого сезону?

– Все починається спочатку. Нова команда будується не за одну передсезонку. Олександрія неодноразово показала, що вміє дивувати.

Олександрія - Партизан: чи зможе український віцечемпіон викинути з єврокубків друзів росіян?