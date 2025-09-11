Леоненко: «Хацкевич буде підказувати Буткевичу, хто футболіст, а хто ні»
Відомий експерт розповів про функції колишнього футболіста і тренера Динамо у Поліссі
близько 1 години тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко в інтерв’ю Sport-Express.ua поділився своїм ставленням до призначення ексфутболіста і тренера Динамо Олександра Хацкевича у якості віцепрезидента Полісся.
❓ Що скажете про призначення Хацкевича в Поліссі?
Я радий за свого друга. Він буде підказувати Буткевичу, кого брати, а кого ні, хто футболіст, а хто не футболіст. Віце-президент, як прем'єр-міністр, як правило, робить більше, ніж президент. Тим більше, Хацкевич сам грав і був тренером.
❓ У Полісся шість поразок поспіль у всіх турнірах. Якщо чорна смуга продовжиться, Хацкевич може замінити на тренерському містку Ротаня?
Не може, а так швидше за все і буде.
