Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився очікуваннями після трансферу півзахисника «синьо-жовтих» з Шахтаря до Бенфіки.

Мені здається, що Судакову буде складно в Бенфіці, тому що португальські команди мало пропускають. Судакову там буде важко забивати, а він і в Шахтарі забивав небагато. Добре, що «гірники» його продати примудрилися.

Може, знову зв'язки, як це було, коли Шева домовився з Руєм Коштою про трансфер Яремчука. Думаю, ви всі пам'ятаєте, скільки він там забив.

Хто після Судакова і Ваната може наступним піти в європейський клуб з УПЛ? Поки ніхто. Якщо наші гравці не будуть показувати якісну гру в єврокубках, то ніхто їх не візьме. Англійці вже обпеклися на Мудрику. Навіть якщо не брати до уваги допінг, він абсолютно нічого не показав у Челсі. Тепер Судаков і Ванат повинні добре грати, щоб зробити рекламу нашим гравцям, – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.