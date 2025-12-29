Нападник Барселони Роберт Левандовскі прокоментував резонансну історію, пов’язану з його результативністю в сезоні-2022/23. За словами польського форварда, керівництво каталонського клубу звернулося до нього з проханням утриматися від забитих м’ячів у вирішальній фазі чемпіонату, коли команда вже достроково забезпечила собі титул Ла Ліги.

Причиною такого прохання стали фінансові умови трансферу. У разі якщо Левандовскі подолав би позначку в 25 голів за сезон, Барселона мала виплатити Баварії додатковий бонус. У підсумку нападник завершив чемпіонат із 23 м’ячами.

Є речі, про які мені не хочеться говорити. Я поважаю Барселону і всіх її працівників. Я був у курсі ситуації. Уся справа в бонусі, і на той момент для клубу був важливий кожен євро. Для мене це нічого не змінювало, тож жодних проблем не виникло, але я постійно думав, чи варто мені забивати, – наводить слова 37-річного футболіста Barca Universal.

Роберт Левандовскі перейшов до Барселони з Баварії влітку 2022 року та відразу став ключовою фігурою в атакувальній лінії каталонців.