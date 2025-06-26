Вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле близький до повернення на поле після пошкодження. Через травму француз пропустив усі три матчі парижан у груповому раунді Клубного чемпіонату світу.

За інформацією журналіста Адріана Шантегреле, 28-річний футболіст уже майже набрав оптимальні фізичні кондиції та готовий вийти на поле у поєдинку 1/8 фіналу проти Інтер Маямі, який відбудеться у неділю.

Команда Луїса Енріке посіла перше місце у своїй групі, набравши шість очок і випередивши Ботафого та Атлетіко за додатковими показниками.

У нинішньому сезоні Дембеле провів 49 матчів у всіх турнірах, відзначився 33 забитими м'ячами та зробив 15 результативних передач, що робить його одним із ключових гравців ПСЖ.