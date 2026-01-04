Лідс розписав Мирову з МЮ в домашньому поєдинку 20 туру АПЛ. Матч на «Елланд Роуд» завершився з рахунком 1:1.

Перше за 2.5 роки трояндове дербі в рамках АПЛ вийшло по-справжньому бойовим. Після безгольового першого тайму Лідс вийшов вперед, скориставшись провалом манкуніанців у захисті - Ааронсон підхопив м'яч після виносу Стрейка, перегравши спокійно кіпера МЮ.

Підопічні Рубена Аморіма швидко відреагували на пропущений гол, створивши ідентичну ситуацію біля чужих воріт. МЮ знадобилось 3 хвилини, щоб Зіркзе через 2 хвилини після появи на полі видав асист на Кунью, який акуратно поклав м'яч в кут воріт Перрі.

В доданий час МЮ витримав штурм Лідса, поділивши очки в на «Елланд Роуд».

АПЛ. 20 тур

Лідс - Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Ааронсон, 62 - Кунья, 65