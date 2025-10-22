Ліга чемпіонів. Айнтрахт не на жарт розлютив Ліверпуль
Вольова перемога чемпіона Англії
27 хвилин тому
Фото - Getty Images
Айнтрахт в рамках 3 туру Ліги чемпіонів зустрічався з Ліверпулем. Матч у Франкфурті завершився з рахунком 1:5.
Господарям вдалося протриматись близько півгодини, примудрившись організувати гол на ворота Ліверпуля, який записав до активу Крістенсен.
Пропущений гол по-справжньому розлютив команду Арне Слота, яка ще до перерви перевернула хід гри на свою користь.
Друга половина зустрічі засвідчила перевагу Ліверпуля, що не залишив шансів Айнтрахту більше повернутися в гру.
Ліга чемпіонів. 3 тур
Айнтрахт - Ліверпуль 1:5
Голи: Крістенсен, 26 - Екітіке, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаї, 70
Ліга чемпіонів. Галатасарай переміг Буде-Глімт, Осімхен оформив дубль.
Поділитись