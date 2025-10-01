Ліверпуль програв Галатасараю, розгромні перемоги Атлетіко, Інтера, Марселя та Баварії
Зіграні матчі другого туру ЛЧ
близько 5 годин тому
Турецький Галатасарай на своєму полі приймав англійський Ліверпуль у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на початку першого тайму забив Віктор Осімхен.
В інших матча іспанський Атлетіко розгромив німецький Айнтрахт (5:1), італійський Інтер розібрався з чеською Славією (3:0), французький Марсель впевнено переміг нідерландський Аякс (4:0), а німецька Баварія на виїзді знищила кіпрський Пафос з рахунком 5:1.
Ще в одному поєдинку команди розписали мирову – норвезький Буде-Глімт вдома зіграв внічию з англійським Тоттенгемом (2:2).
Ліга чемпіонів, 2-й тур
Галатасарай – Ліверпуль – 1:0
Гол: Осімхен, 16 (пенальті).
Атлетіко – Айнтрахт – 5:1
Голи: Распадорі, 4, Ле Норман, 33, Грізманн, 45+1, Дж. Сімеоне, 70, Альварес, 82 (пенальті) – Буркгардт, 57.
Інтер – Славія – 3:0
Голи: Мартінес, 30, 65, Дюмфріс, 34.
Марсель – Аякс – 4:0
Голи: Пайшао, 6, 12, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52.
Пафос – Баварія – 1:5
Голи: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69.
Буде-Глімт – Тоттенгем – 2:2
Голи: Гауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол).
