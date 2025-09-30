Одноклубник Трубіна та Судакова зіпсував камбек Моурінью в Лондон
Перша перемога Челсі
близько 5 годин тому
Фото - УЄФА
Челсі святкував мінімальну перемогу над Бенфікою в матчі 2 туру Ліги чемпіонів. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:0.
Перемогу команді Енцо Марески приінс автогол хавбека Бенфіки Ріоса, що зрізав м'яч у ворота Трубіна, намагаючись перервати простріл Гарначо.
Жозе Моурінью мав близько 70 хвилин, щоб завдати клопоту колишньому клубу, але футболісти Челсі цілком могли розраховувати на більше, якби не робота Трубіна, що мав багато роботи на «Стемфорд Бридж».
Інший український легіонер Бенфіки Георгій Судаков провів на полі 77 хвилин.
Ліга чемпіонів. 2 тур
Челсі - Бенфіка 1:0
Гол: Ріос, 18 (автогол)
Повернення Моурінью на Стемфорд Бридж та далекий виїзд для Реала.
