Реал з хет-триком Мбаппе на виїзді знищив Кайрат, Аталанта перемогла Брюгге
Стартував другий тур ЛЧ
близько 8 годин тому
Фото - Getty Images
Кайрат на своєму полі приймав мадридський Реал у другому раунді Ліги чемпіонів. Підопічні Хабі Алонсо перемогли в Казахстані з рахунком 5:0. Кіліан Мбаппе став героєм матчу, оформивши хет-трик.
Це був перший домашній матч Кайрата в історії Ліги чемпіонів. Реалу довелося подолати майже 6500 кілометрів, щоб дістатися до Алмати.
У паралельному матчі італійська Аталанта на своєму стадіоні перемогла бельгійський Брюгге – 2:1.
Ліга чемпіонів, 2-й тур
Кайрат – Реал – 0:5
Голи: Мбаппе, 25 (пенальті), 52, 74, Камавінга, 83, Діас, 90+3.
Аталанта – Брюгге – 2:1
Голи: Самарджич, 74 (пенальті), Пашаліч, 87 – Цоліс, 38.