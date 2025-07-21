Офіційний акаунт Ліги Європи в TikTok нагадав про курйозно-геніальний гол Ярослава Ракицького, який він забив за донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда у 2023 році.

УЄФА підписав момент словами: Використав 100% свого мозку при цьому завершенні. А в описі додали ще одну фразу, яка підігріла інтерес: Ніколи не дозволяйте їм знати свій наступний крок.

Відео стрімко набирає популярності — менш ніж за добу ролик зібрав понад пів мільйона переглядів, і ця цифра продовжує зростати.

Також, Кучер розкрив інформацію про майбутнє Ракицькго у Чорноморці.