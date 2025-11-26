На Енфілді завершився поєдинок п’ятого туру Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль приймав ПСВ Ейндховен. Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1 та вивезли з Англії важливі три очки.

Уже на 6-й хвилині Іван Перішич реалізував пенальті, відкривши рахунок у матчі. Ліверпуль відповів швидко — на 16-й хвилині Домінік Собослаї точним ударом зрівняв рахунок.

Після перерви ПСВ перехопив ініціативу. На 56-й хвилині Гус Тіль знову вивів ейндховенців уперед. А ближче до кінця матчу Коухаіб Дріуеш двічі вразив ворота Ліверпуля: на 73-й хвилині він збільшив перевагу гостей, а на 90+1-й хвилині оформив дубль і встановив остаточний рахунок 4:1.

Після поразки Ліверпуль має 9 очок і перебуває у середині зведеної таблиці Ліги чемпіонів. ПСВ із 8 балами розташувався поруч у тій же частині таблиці.

У наступному турі червоні 9 грудня зіграють на виїзді проти Інтера, тоді як ПСВ у той же день прийме Атлетіко.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5 тур

Ліверпуль (Англія) — ПСВ (Нідерланди) 1:4 (Собослаї 16 - Перішич 6 пен, Тіль 56, Дріуеш 73, 90+1)

