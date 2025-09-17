У матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 Ліверпуль приймав Атлетіко Мадрид на Енфілді. Поєдинок завершився перемогою англійців із рахунком 3:2.

Вже на 4-й хвилині відзначився захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон. На 6-й хвилині сам Салах подвоїв перевагу господарів. Здавалося, що Ліверпуль повністю контролює гру, однак Атлетіко повернув інтригу.

На 45+3-й хвилині Маркос Льоренте скоротив відставання, а на 81-й оформив дубль і зрівняв рахунок – 2:2.

Втім, у компенсований час перемогу Ліверпулю приніс Вірджил ван Дейк. На 90+2-й хвилині захисник забив переможний м’яч головою після подачі з кутового – 3:2.

Фінал нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 1 тур

Ліверпуль (Англія) - Атлетіко (Мадрид, Іспанія) 3:2 (Робертсон 4, Салах 6, ван Дейк 90+2 - Льоренте 45+3, 81)

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон (Керкез 86), ван Дейк, Конате, Фрімпонг (Бредлі 58), Собослай, Вірц (Нгумоха 74), Гравенберх. Гакпо (Макаллістер 58), Ісак (Екітіке 58), Салах

Атлетіко: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Галан, Сімеоне, Барріос, Галлагер (Моліна 61), Гонсалес (Пубіль 77), Распадорі (Коке 52), Грізманн (Серлот 61)