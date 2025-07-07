Павло Василенко

Луїс Діас може залишити Ліверпуль цього літа. Cadena COPE повідомляє, скільки чемпіонів Англії просять за свого гравця.

Колумбієць провів хороший сезон на «Енфілді», вигравши з клубом Англійську Прем'єр-лігу. Однак не виключено, що влітку він покине команду.

Гравцем також зацікавилися Барселона та Баварія Мюнхен. Блауграна навіть зробила дві пропозиції щодо Діасу, але вони були відхилені.

Як повідомляє джерело, гравець уже досяг угоди зі своїм нинішнім роботодавцем. Він зможе піти, якщо в Ліверпуль надійде відповідна пропозиція.

Діас оцінюється у 82 мільйони євро. Сумнівно, що Барселона наважиться заплатити таку велику суму, але вони не втрачають надії на трансфер.

Діас зіграв 50 матчів за червоних у сезоні 2024/25, забив 17 м'ячів та віддав вісім результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.