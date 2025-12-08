Ліверпуль пояснив відсутність Салаха: у клубі наполягають, що це не покарання
У стані мерсисайдців запевняють, що рішення пов’язане не з конфліктом, а з короткою паузою для гравця
21 хвилину тому
У Ліверпулі відреагували на ситуацію навколо Мохамеда Салаха, який не потрапив до заявки команди на матч проти Інтера в рамках шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Усередині клубу наполягають, що це рішення не є покаранням за нещодавні емоційні заяви футболіста.
Раніше Салах висловив невдоволення своїм становищем після того, як тричі поспіль залишався поза стартовим складом. Він зізнався:
«Мені боляче. Я виграв АПЛ, забиваю більше за всіх у цьому поколінні. Чому все має закінчитися так?»
Попри це, як повідомляє The Athletic, у клубі не розглядають його відсутність у заявці на гру з міланцями як дисциплінарний крок. Джерела зазначають, що ситуація не повинна вплинути на подальше потрапляння Салаха до складу, а сама пауза, на думку співробітників Ліверпуля, піде на користь і гравцю, і команді.
У керівництві також підкреслюють, що залишаються відданими чинному контракту з єгипетським вінгером, який діє до 2027 року, та вважають, що ситуацію цілком можливо владнати.
