У Ліверпулі відреагували на ситуацію навколо Мохамеда Салаха, який не потрапив до заявки команди на матч проти Інтера в рамках шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Усередині клубу наполягають, що це рішення не є покаранням за нещодавні емоційні заяви футболіста.

Раніше Салах висловив невдоволення своїм становищем після того, як тричі поспіль залишався поза стартовим складом. Він зізнався:

«Мені боляче. Я виграв АПЛ, забиваю більше за всіх у цьому поколінні. Чому все має закінчитися так?»

Попри це, як повідомляє The Athletic, у клубі не розглядають його відсутність у заявці на гру з міланцями як дисциплінарний крок. Джерела зазначають, що ситуація не повинна вплинути на подальше потрапляння Салаха до складу, а сама пауза, на думку співробітників Ліверпуля, піде на користь і гравцю, і команді.

У керівництві також підкреслюють, що залишаються відданими чинному контракту з єгипетським вінгером, який діє до 2027 року, та вважають, що ситуацію цілком можливо владнати.