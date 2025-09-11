Сергій Стаднюк

У шостому турі української Першої ліги Лівий Берег на виїзді сенсаційно програв Фенікс-Маріуполю.

Ключові події розгорнулися у другому таймі. Після безгольової першої половини головний тренер господарів Максим Фещук зробив вдалу заміну. Вже у перерві замість Нича з’явився Буряк. Саме він на 59-й хвилині став автором єдиного голу зустрічі. Гравець холоднокровно реалізував момент, вивівши Фенікс-Маріуполь уперед.

Невдовзі обидві команди відповіли серією замін, намагаючись змінити перебіг гри, однак забитих м’ячів більше не було. Попри спроби Лівого Берега вирвати нічию завдяки свіжим силам у нападі, оборона Фенікса-Маріуполя вистояла, і господарі відсвяткували сенсаційну мінімальну перемогу 1:0.

Фенікс-Маріуполь набрав сім очок і наздогнав Ворсклу в турнірній таблиці. Лівий берег із дев'ятьма балами відстав від Чорноморця (13), а також Буковини, Інгульця й Агробізнеса (по 11) у боротьбі за підвищення у класі.

Перша ліга, шостий тур

Фенікс-Маріуполь – Лівий Берег 1:0

Гол: Буряк, 59

Фенікс-Маріуполь: Жупанський, Балац, Богданов (Радченко, 90+2), Білий, Гагун, Мельник (Залога, 83), Нич (Буряк, 46), Панчишин, Петько (Кусий, 60), Ременяк, Сидоренко (Янчак, 60).

Лівий Берег: Жмурко, Банада, Воробчак (Галоян, 66), Гунічев (Різник, 66), Дедух, Криворучко, Самар, Сухоручко (Венделл, 79), Сідней, Чуєв, Шастал (Синиця, 66).

Попередження: Сидоренко, 28, Мельник, 77 – Дедух, 59, Криворучко, 68, Сідней, 90+2