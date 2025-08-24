Колишній головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поділився своєю думкою про перспективи Іллі Забарного у складі ПСЖ, з яким йому довелося працювати два сезони.

Досвідчений фахівець переконаний, що український центрбек отримає достатньо ігрового часу і частіше виходитиме у стартовому складі парижан.

«У ПСЖ є Маркіньос і Вільям Пачо, але ви побачите, що зрештою саме він гратиме найбільше. У нього - неймовірні якості. Він використав свій інтелект, щоб стати тим гравцем, яким він є. І це ще не все», - сказав Луческу в інтерв'ю L'Equipe.

Цього сезону 22-річний Забарний провів лише один матч. Влітку він перебрався до ПСЖ з англійського Борнмута, а сума операції склала 63 мільйони євро, повідомляє Transfermarkt. На домашньому стадіоні команди захисник наразі не дебютував.

Після двох турів чемпіонату Франції столичний клуб розташовується на другому рядку таблиці з шістьма очками. Вже 30 серпня о 22:05 за київським часом парижани проведуть виїзний матч проти Тулузи.