Сергій Разумовський

У головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо практично не залишилося права на помилку. Про це повідомляє The Athletic.

Перемога вершкових у виїзному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса з рахунком 2:1 лише частково знизила тиск на 44-річного наставника. Джерело зазначає, що на різних рівнях клубної структури, включно з керівництвом, досі зберігаються сумніви щодо його довгострокової концепції розвитку команди та бачення проекту.

Вирішальним може стати найближчий кубковий матч. У середу, 17 грудня, Реал на виїзді зустрінеться з Талаверою, аутсайдером третього дивізіону, в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Будь-яка невдача в цій грі розглядатиметься як серйозний провал і потенційно може спровокувати важливі кадрові рішення на рівні керівництва клубу. Цікаво, що врятувати фахівця може український голкіпер Андрій Лунін, який очікується у старті на цю гру.

Водночас у Мадриді поки що намагаються зберегти Алонсо на посаді настільки довго, наскільки це дозволятимуть результати. Але фактичного права на осічку в нього вже майже немає: кожен наступний матч стає для тренера ще одним іспитом на довіру.