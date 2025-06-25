Фігу назвав фаворитів на Золотий м'яч 2025
Португалець відзначив провідних гравців європейських клубів
близько 2 годин тому
Колишній півзахисник збірної Португалії та мадридського Реала Луїш Фігу висловився про можливих претендентів на Золотий м'яч у 2025 році.
— 25 років тому ви самі здобули Золотий м’яч. Кому б ви віддали нагороду зараз? Чи може Клубний чемпіонат світу вплинути на вибір? — запитали Фігу.
Я не думаю, що Клубний чемпіонат світу матиме суттєвий вплив. Є кілька гравців, які заслуговують на трофей за підсумками сезону. Моє особисте бачення не має великого значення — усе вирішують ті, хто голосує. Але мені подобається гра таких футболістів, як Ламін Ямаль, Вітінья, який виграв усе цього сезону, і Усман Дембеле — він теж провів сильний рік, — відповів Фігу в інтерв’ю виданню AS.
Нагадаємо, володарем Золотого м’яча за підсумками минулого сезону став іспанський хавбек Манчестер Сіті Родрі.