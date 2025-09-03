Михайло Цирук

Уже в пʼятницю, 5 вересня, збірна України проведе стартовий поєдинок відбору на ЧС-2026 проти команди Франції. Зустрічі з суперниками категорії топ знімають з тренерського штабу та команди певний тягар. Критики за поразку не буде, адже рівень опонента значно вищий, а навіть випадкова нічия сприйматиметься як справжня та повноцінна перемога.

З іншого боку, матчі з такими суперниками завжди ставлять тренера перед певними дилемами. Запаркувати автобус, чи таки спробувати зіграти в футбол? Вийти у два центральні захисники, чи таки в три? Віримо, що рішення, які ухвалить Сергій Ребров, принесуть нашій головній команді позитивний результат. А поки пропонуємо до вашої наш варіант складу збірної України на поєдинок проти Франції.

Воротар: Анатолій Трубін (Бенфіка)

Уявити собі ситуацію, за якої Сергій Ребров не поставить у склад голкіпера, який цього сезону не пропустив жодного мʼяча у шести матчах наразі дуже важко. Так, у цих іграх у діях Трубіна були певні помилки, однак це навряд чи є підставою для того, аби дати шанс комусь іншому.

Лівий захисник: Віталій Миколенко (Евертон)

Дуже добре, що Віталій Миколенко встиг відновитися до цього поєдинку. Його простота, надійність та заточеність переважно на оборонну роботу, що притаманна Евертону, дуже знадобляться в матчі проти такого суперника. Та й загалом коли Віталій здоровий, інші альтернативи на цю позицію зазвичай просто не розглядаються.

Центральні захисники: Микола Матвієнко (Шахтар) та Ілля Забарний (ПСЖ)

В основній парі центральних захисників збірної України за останні 5 років змінилася лише клубна прописка Забарного. Експериментувати з центральними захисниками у грі ж Францією ніхто точно не буде, тож Ребров, найімовірніше, зробить ставку на перевірених бійців.

Правий захисник: Юхим Конопля (Шахтар)

Тут теж без особливих альтернатив, адже саме Конопля наразі видається найкращим варіантом на цю позицію. Тимчик травмований, тож вибору виконавців на цій позиції по суті немає. Конопля ж цього сезону провів кілька якісних матчів, як от проти Вереса, тож сумнівів у його кандидатурі дуже небагато.

Центральний півзахисник: Іван Калюжний (Металіст 1925)

Руйнувати атаки французів, імовірно, знову довірять перевіреному Супер-Івану, і сподіватимемося, що йому вдасться хоча б трохи встигати за їхніми швидкими ногами, і він не отримає швидку жовту картку, яка надалі заважатиме йому повноцінно вступати в боротьбу.

Центральний півзахисник: Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

ярмолюк

Причин не випустити на цю гру футболіста, котрий цього сезону має стабільну ігрову практику та статус гравця основи в клубі АПЛ, також не спостерігається. Ярмолюк уже не дебютант, і має досвід протистояти суперникам найвищого рівня, тож цілком може отримати свій шанс у грі проти Франції.

Центральний півзахисник: Георгій Судаков (Бенфіка)

Чи не єдиний, окрім дискваліфікованого Мудрика, недоторканний гравець групи атаки в команді Сергія Реброва також має бути в складі на гру. В останніх матчах УПЛ Судакову, можливо, було трохи не до футболу, а всі думки були зайняті переїздом до Бенфіки. Однак тепер мрія грати у Європі нарешті здійснилася, і на хвилі натхнення Георгій може знову показати нам найкращу версію себе. Принаймні, ми на це дуже сподіватимемося.

Правий вінгер: Олександр Зубков (Трабзонспор)

За відсутності травмованого Віктора Циганкова, який хоч би до другого матчу з Азербайджаном відновився, в розпорядженні Реброва залишилося чотири вінгери: Назаренко, Волошин, Гуцуляк, і власне, Зубков.

Враховуючи поточну форму, на це місце цілком заслуговує вінгер Динамо Волошин. В останніх чотирьох матчах у 22-річного гравця три голи й асист, і подібних показників не має жоден з конкурентів. Але Волошин - дебютант, тож існує ймовірність, що Ребров не довірить новачку місце в старті на цей матч.

Тож більш реальний варіант - досвідчений Зубков. Зі старту сезону він стабільно грає в основні Трабзонспора, його команда набрала 10 з 12 можливих очок та йде на другому місці в чемпіонаті, а в останній грі проти Самсунспора Олександр відзначився результативною передачею.

Лівий вінгер: Олексій Гуцуляк (Полісся)

гуцуляк

Номінально лівий Назаренко також ще не має достатньої довіри тренерського штабу, аби розпочинати з перших хвилин такі матчі, тому, можливо, гратиме Гуцуляк. Його результативність в Поліссі на старті цього сезону зовсім не вражає, проте у збірній він уже не раз зʼявлявся на полі у важливі моменти, та навіть забивав важливий гол у ворота Бельгії у першому поєдинку плейоф Ліги націй.

Форвард: Владислав Ванат (Жирона)

Ситуація з форвардами збірної України на старті сезону така погана, що ще донедавна номінально третій Ванат, якщо дивитися саме на актуальну форму, зараз виглядає вибором номер один. Довбик сів у глухий запас Роми, Яремчук взагалі не грає за Олімпіакос, тож Ванат наразі - єдиний нападник збірної з постійною ігровою практикою.

Три голи та два асисти в семи матчах сезону - показники не те щоб вражаючі, але значно кращі, ніж у конкурентів. Останнім часом Ванат мав ту ж саму проблему, що й Судаков - усі думки були про зміну клубної прописки. Але тепер, коли це сталося, можна знову зосередитися на футболі.

