3 тур основного етапу Ліги чемпіонів подарував чергову серію протистояння між Ліверпулем та Реалом. Вершкові, як і рік тому, завітали на Туманний Альбіон, але взяти реванш за поразку не вдалося.

Холодний прийом отримав Трент Александер-Арнольд, якому фани Ліверпуля не можуть прийняти його відхід з клубу, отримавши пристойну порцію хейту.

Єдиного голу хавбека Ліверпуля Мак Алістера вистачило команді Арне Слота, які після серії невдалих результатів почала знову приходити до тями. Наставнику Реала Хабі Алонсо, який в середині 00-х виступав за мерсисайдців, не поталанило взяти очки на тлі кризового суперника.

Ліга чемпіонів. 3 тур

Ліверпуль - Реал 1:0

Гол: Мак Аллістер, 61

Арсенал на виїзді розгромив Славію, здобувши четверту перемогу поспіль в Лізі чемпіонів.