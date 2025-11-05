Мак Алістер приніс Ліверпулю перемогу над Реалом в ЛЧ. Відео
Повернення Хабі Алонсо на «Енфілд» вийшло змазаним
близько 2 годин тому
3 тур основного етапу Ліги чемпіонів подарував чергову серію протистояння між Ліверпулем та Реалом. Вершкові, як і рік тому, завітали на Туманний Альбіон, але взяти реванш за поразку не вдалося.
Холодний прийом отримав Трент Александер-Арнольд, якому фани Ліверпуля не можуть прийняти його відхід з клубу, отримавши пристойну порцію хейту.
Єдиного голу хавбека Ліверпуля Мак Алістера вистачило команді Арне Слота, які після серії невдалих результатів почала знову приходити до тями. Наставнику Реала Хабі Алонсо, який в середині 00-х виступав за мерсисайдців, не поталанило взяти очки на тлі кризового суперника.
Ліга чемпіонів. 3 тур
Ліверпуль - Реал 1:0
Гол: Мак Аллістер, 61
Арсенал на виїзді розгромив Славію, здобувши четверту перемогу поспіль в Лізі чемпіонів.