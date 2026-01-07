Ман Сіті та Астон Вілла зробили подарунок Арсеналу. Відео
Синхронно втративши бали
40 хвилин тому
Фото - АПЛ
Щойно завершились матчі 21 туру АПЛ.. На середу були винесені поєдинки претендентів на чемпіонство, які ведуть боротьбу з лідируючим Арсеналом.
Манчестер Сіті втретє поспіль зіграв внічию. Цього разу городяни подарували очки Брайтону (1:1). На гол з пенальті від Холанда гості відповіли точним ударом Мітоми.
В паралельному матчі Астон Вілла у Лондоні не змогла вразити ворота Кристал Пелас (0:0).
Якщо завтра Арсенал здолає Ліверпуль, каноніри збільшать відрив від найближчих переслідувачів.
АПЛ. 21 тур
Манчестер Сіті - Брайтон 1:1
Голи: Холанд, 41 (з пенальті) - Мітома, 60
Кристал Пелас - Астон Вілла 0:0