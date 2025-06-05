Манчестер Сіті може не взяти Гріліша на Клубний чемпіонат світу

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш, імовірно, залишить клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією The Daily Telegraph, 29-річного гравця можуть не включити до складу команди на Клубний чемпіонат світу, що пройде у США з 14 червня по 13 липня. Це рішення має на меті спростити його потенційний перехід до нового клубу.

Ще 25 травня Гріліш не потрапив до заявки на матч АПЛ проти Фулгема (2:0). Видання The Athletic обережніше формулює ситуацію, називаючи футболіста «гравцем на роздоріжжі». Проте обидва джерела переконані: трансфер цього літа майже неминучий — через чотири роки після його переходу з Астон Вілли.

У сезоні 2024/25 Гріліш зіграв 32 матчі за Манчестер Сіті, провівши на полі лише 1521 хвилину та забивши три голи. Після приходу Томаса Тухеля він також втратив місце у збірній Англії, за яку має 39 матчів і 4 забиті м’ячі. Перехід до нового клубу може дати шанс повернутися до лав Трьох левів.