Після поразки від Аль-Хілаля (3:4 після додаткового часу) в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, англійський Манчестер Сіті остаточно втратив шанси здобути хоча б один трофей у календарному 2025 році.

У сезоні-2024/2025 підопічні Пепа Гвардіоли програли Кристал Пелас у фіналі Кубка Англії (0:1), вилетіли від Тоттенгема на ранній стадії Кубка ліги (1:2), фінішували третіми в АПЛ та поступилися Реалу в плей-офф Ліги чемпіонів (2:3 вдома, 1:3 на виїзді).

Таким чином, єдиним здобутком Манчестер Сіті за останній рік залишається Суперкубок Англії, виграний у серпні 2024 року після перемоги над Манчестер Юнайтед.