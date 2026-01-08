У Манчестер Сіті переконані, що їм вдалося випередити Ліверпуль та Челсі у боротьбі за центрального захисника Крістал Пелес Марка Гехі. Як повідомляє Mirror, мерсисайдський клуб не зміг узгодити з англійським футболістом умови особистого контракту, зокрема питання заробітної плати.

За даними джерела, містяни розраховують завершити трансфер 25-річного оборонця вже найближчими днями, заплативши за нього близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 34,5 мільйона євро. Також наголошується, що сам Гехі зацікавлений у роботі під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

У поточному сезоні Марк Гехі взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами. Його чинний контракт із Крістал Пелес розрахований до літа 2026 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гехі міг опинитися в Ліверпулі ще влітку.