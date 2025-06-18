Манчестер Сіті виграв свій перший матч на Клубному чемпіонаті світу, «містяни» догравали зустріч у меншості
М'ячі були забиті у першому таймі
43 хвилини тому
Фото: Getty Images
Футболісти Манчестер Сіті виграли свій перший матч групи G на Клубному чемпіонаті світу проти Відад Касабланка з рахунком 2:0.
Перший м'яч у матчі був забитий на 2-й хвилині, коли відзначився Філ Фоден. Незадовго до кінця першого тайму Джеремі Доку зробив рахунок 2:0 з передачі автора першого голу Фодена.
На 88-й хвилині захисника Манчестер Сіті Ріко Льюїса видалили з поля.
Значною подією стало повернення на поле Родрі. Іспанець не грав з кінця вересня через травму.
Клубний чемпіонат світу, 1-й тур
Група G
Манчестер Сіті – Відад – 2:0
Голи: Фоден, 2, Доку, 42.