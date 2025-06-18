Павло Василенко

Футболісти Манчестер Сіті виграли свій перший матч групи G на Клубному чемпіонаті світу проти Відад Касабланка з рахунком 2:0.

Перший м'яч у матчі був забитий на 2-й хвилині, коли відзначився Філ Фоден. Незадовго до кінця першого тайму Джеремі Доку зробив рахунок 2:0 з передачі автора першого голу Фодена.

На 88-й хвилині захисника Манчестер Сіті Ріко Льюїса видалили з поля.

Значною подією стало повернення на поле Родрі. Іспанець не грав з кінця вересня через травму.

Клубний чемпіонат світу, 1-й тур

Група G

Манчестер Сіті – Відад – 2:0

Голи: Фоден, 2, Доку, 42.