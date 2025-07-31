Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат Мирон Маркевич після першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи Бешикташ – Шахтар (2:4) і перед грою у відповідь назвав футболіста «гірників», що заслужив спробувати свої сили у збірній України.

У першому матчі вся команда Шахтаря добре грала. Я радий за Очеретька, що нарешті він грає в основному складі. Судаков солідно прибавив. Ну а бразильці то окрема тема, мені дуже подобається, як вони грають.

Чи здатен Очеретько підсилити збірну України? Ну а чому ні, якщо він так і далі продовжуватиме грати. У збірній є проблема на позиції опорного півзахисника і Очеретько здатен її вирішити. Треба за ним слідкувати у єврокубках та УПЛ, він добре зіграв за молодіжку, – заявив Маркевич у інтерв'ю Sport-Express UA.