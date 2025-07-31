Маркевич назвав гравця Шахтаря, що може успішно дебютувати за збірну України
Півзахисник «запалював» на двох молодіжних чемпіонатах Європи
23 хвилини тому
Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат Мирон Маркевич після першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи Бешикташ – Шахтар (2:4) і перед грою у відповідь назвав футболіста «гірників», що заслужив спробувати свої сили у збірній України.
У першому матчі вся команда Шахтаря добре грала. Я радий за Очеретька, що нарешті він грає в основному складі. Судаков солідно прибавив. Ну а бразильці то окрема тема, мені дуже подобається, як вони грають.
Чи здатен Очеретько підсилити збірну України? Ну а чому ні, якщо він так і далі продовжуватиме грати. У збірній є проблема на позиції опорного півзахисника і Очеретько здатен її вирішити. Треба за ним слідкувати у єврокубках та УПЛ, він добре зіграв за молодіжку, – заявив Маркевич у інтерв'ю Sport-Express UA.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 31 липня, на сторінці події Шахтар – Бешикташ на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше Маркевич дав сміливий прогноз на матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем.
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