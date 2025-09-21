Арсенал та Манчестер Сіті зустрічались в центральному матчі 5 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:1.

Обидві команди обмінялись голами в кожному з таймів. Спочатку Холанд на 9-й хвилині відкрив рахунок після стрімкою контратаки, яку роізгнав Рейндерс. До слова, Ерлінг не став бурхливо святкувати свій гол, дотримуючись принципу stay humble.

Перевага в один гол зберігалась практично до завершення гри, поки новачок Арсенала Езе не знайшов передачею Мартінеллі і бразильському вінгеру нічого не залишалось, як перекидати Доннарумму, який вийшов з воріт на перехоплення.

Гол Арсенала на третій доданій хвилині дозволив продовжити безпрограшну серію в матчах проти Сіті до 5 поєдинків.

АПЛ. 5 тур

Арсенал - Манчестер Сіті 1:1

Голи: Мартінеллі, 90+3 - Холанд, 9

