Контрольна зустріч між збірними Аргентини та Пуерто-Рико, яка спочатку планувалася в Чикаго, відбудеться у Флориді. Про це повідомляє видання Goal.

Причиною зміни місця проведення стали нові імміграційні обмеження, запроваджені в Чикаго, а також низький рівень продажу квитків на поєдинок. Організатори вирішили, що перенесення матчу дозволить уникнути логістичних труднощів і забезпечити кращу відвідуваність.

Товариська гра між Аргентиною та Пуерто-Рико запланована на 13 жовтня. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу — у фіналі мундіалю 2022 року аргентинці в серії післяматчевих пенальті здолали Францію.

На 11 жовтня у Маямі запланований також контрольний поєдинок Аргентини проти Венесуели.

Також, головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні розповів, чи буде задіювати Мессі у контрольних матчах.