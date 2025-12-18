Півзахисник Фламенго Жоржиньо прокоментував фінальний матч Міжконтинентального кубка–2025, у якому бразильський клуб зустрічався з французьким ПСЖ.

Основний час поєдинку завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися парижани. Слова Жоржиньо передає Globo:

Це був неймовірний рік. Помилки трапляються, я сам не реалізовував пенальті, але зараз відчуваю лише гордість. Команда виклалася на повну, боролася до кінця. Гравці зробили все можливе, щоб гідно представляти клуб і футболку, яку вони носять, і їм це вдалося.

Тепер нам потрібно відпочити, адже сезон був дуже довгим. Варто зосередитися на тому, що чекає попереду в наступному році. Я сподіваюся, що цю групу гравців і всіх людей, причетних до клубу, не забудуть найближчим часом.