Жоржиньо після фіналу з ПСЖ: «Маємо пишатися цим роком»
Фламенго поступився паризькому клубу у фіналі Міжконтинентального кубка у серії пенальті
36 хвилин тому
Півзахисник Фламенго Жоржиньо прокоментував фінальний матч Міжконтинентального кубка–2025, у якому бразильський клуб зустрічався з французьким ПСЖ.
Основний час поєдинку завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися парижани. Слова Жоржиньо передає Globo:
Це був неймовірний рік. Помилки трапляються, я сам не реалізовував пенальті, але зараз відчуваю лише гордість. Команда виклалася на повну, боролася до кінця. Гравці зробили все можливе, щоб гідно представляти клуб і футболку, яку вони носять, і їм це вдалося.
Тепер нам потрібно відпочити, адже сезон був дуже довгим. Варто зосередитися на тому, що чекає попереду в наступному році. Я сподіваюся, що цю групу гравців і всіх людей, причетних до клубу, не забудуть найближчим часом.
Нагадаємо, у фіналі Міжконтинентального кубка ПСЖ відкрив рахунок завдяки голу Хвічі Кварацхелії, після чого Жоржиньо зрівняв результат у другому таймі. Долю трофея вирішила серія пенальті, в якій французький клуб виявився точнішим.
