Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Україною (4:0) в матчі кваліфікації ЧС-2026.

«Ми пишаємося цим досягненням. Нам не варто сприймати цей вихід на ЧС як належне, навіть якщо це стає для нас звичним явищем. Я думаю, що в історії «синіх» так було не завжди.

Намагалися зберігати якомога більше спокою, бути розсудливими. Перший тайм був трохи складнішим, адже ми знали, що, враховуючи результат Ісландії, Україна хоче зіграти внічию, щоб повернути собі лідерство над у боротьбі за друге місце.

Ми отримали пенальті, яке допомогло нам, це правда. Проте після цього ми грали якісно та впевненно, забивали голи та створювали моменти», – цитує Мбаппе видання Footmercato.