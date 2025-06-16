Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить УАФ.

Я думаю, що це був непоганий матч. У першому таймі ми повністю контролювали гру, підтримували високий темп. Фінляндія створила для нас певні складнощі, але ми на них очікували. Вони зосередили багато гравців у середині поля, однак ми із цим упоралися. Ми створювали моменти й могли забити більше.

Другу половину ми теж почали непогано, забили швидкий м'яч, і вже здавалося, що гру зроблено. Залишалося зіграти на контратаках і завершити поєдинок. Але вийшло не так, і фінал був досить складним. Фінляндія стала нарощувати темп, показувати кращу гру. Ситуація була дещо подібною до матчу з Данією, але сьогодні ми не пропустили і врешті перемогли., - розповів Мельгоса.