Мельгоса після двох матчів Євро-2025 порівняв суперників збірної України U-21
Молодіжка залишаєится в битві за плей-офф
близько 2 годин тому
Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить УАФ.
Я думаю, що це був непоганий матч. У першому таймі ми повністю контролювали гру, підтримували високий темп. Фінляндія створила для нас певні складнощі, але ми на них очікували. Вони зосередили багато гравців у середині поля, однак ми із цим упоралися. Ми створювали моменти й могли забити більше.
Другу половину ми теж почали непогано, забили швидкий м'яч, і вже здавалося, що гру зроблено. Залишалося зіграти на контратаках і завершити поєдинок. Але вийшло не так, і фінал був досить складним. Фінляндія стала нарощувати темп, показувати кращу гру. Ситуація була дещо подібною до матчу з Данією, але сьогодні ми не пропустили і врешті перемогли., - розповів Мельгоса.
Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).
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