Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса розкрив, за якими критеріями підбиралися гравці для виклику на збір перед стартом у кваліфікації до Євро-2027. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Критерії відбору гравців залишилися незмінними. Насамперед ми орієнтуємося на футболістів, які можуть пройти з нами певний шлях і мають потенціал для подальшого зростання. Водночас враховуються їхня поточна ситуація в клубах та інші обставини, зокрема зацікавленість у тому, щоб перевірити їх у динаміці роботи збірної.

Сподіваюся, що кожен із підопічних зробить свій внесок. Дуже важливо, щоб усі приїхали з бажанням працювати й розвиватися. Цей фактор стане визначальним у формуванні колективу.

У всякому разі важливо, щоб ці дні залишили позитивний відбиток і щоб ця команда та ці гравці змогли розвиватися разом протягом циклу, паралельно підсилюючи національну збірну. Так було з попереднім поколінням, у якому виросли Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Михавко, Волошин… Вони були викликані не лише завдяки якостям, а й завдяки тому, що перебування в молодіжній збірній дало їм правильний імпульс розвитку.