Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився очікуваннями від матчу першого туру кваліфікації до Євро-2027 (U-21) проти однолітків з Литви. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Нам було непросто знайти достатньо матеріалу по Литві, особливо з огляду на перехід гравців від U-19 до U-21. У всякому разі це організована команда, яка має певний потенціал в атаці. Ми не повинні недооцінювати суперника. Разом із тим наші завдання виходять за межі конкретного результату.

Багато виконавців дебютують у молодіжній збірній, і ми маємо закласти основу для їхньої адаптації, а також продовжувати працювати над індивідуальним прогресом футболістів. Важливо подивитися, що команда зможе продемонструвати протягом цього збору, а не лише в матчі з Литвою.

Вдалий старт має велике значення. Це ми добре зрозуміли після попереднього Євро. Звичайно, позитивний результат на початку допоможе нам у цьому циклі, тим паче з огляду на компактність групи.